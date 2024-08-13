Трамп заявил о перевороте в США ради выхода Байдена из президентской гонки AlexCoderТрамп заявил о перевороте в США ради выхода Байдена из президентской гонки AlexCoder Лидеру не оставили шанса на спасение Выход Джо Байдена из предвыборной гонки за кресло президента фактически являлось следствием государственного переворота в США, считает Дональд Трамп.