Жителя Новосибирска спасли от разрыва аорты замороженным хоботом слона

49-летний мужчина с разрывом аорты был доставлен медиками скорой помощи в одну из городских больниц. Врачам пострадавший успел признаться, что хотел порадовать друзей своим фирменным шашлыком, но сам переел мяса и запил спиртными напитками.
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