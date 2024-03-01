Море в Сочи возвращается людям их имущество На пляже в Головинке лежат искорёженные стихией останки автомобилей.
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Море в Сочи возвращается людям их имущество На пляже в Головинке лежат искорёженные стихией останки автомобилей.