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Армия Германии начала реабилитацию нацистских преступников

Армия Германии начала реабилитацию нацистских преступников

Эксперты объяснили прославление военных вермахта в немецкой армии @ Das Bundesarchi Tекст: Евгений Поздняков Солдатам бундесвера предложили равняться на солдат вермахта – теперь канон воинский славы пополнен фамилиями офицеров, которые состояли в СС и НСДАП.

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