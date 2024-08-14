Армия Германии начала реабилитацию нацистских преступников

Эксперты объяснили прославление военных вермахта в немецкой армии @ Das Bundesarchi Tекст: Евгений Поздняков Солдатам бундесвера предложили равняться на солдат вермахта – теперь канон воинский славы пополнен фамилиями офицеров, которые состояли в СС и НСДАП.