"Геноцид": в Раде раскрыли преступления Зеленского

Наталия

Украинцы в массе своей совсем не против войны с Россией и не против уничтожения русских мирных граждан и даже детей.Они только хотят, чтобы это делалось чужими руками, чтобы их лично это не коснулось. Хотят стать победителями, но ,ни в коем случае, не солдатами на переднем крае. Ненависть к нам никуда не делась, даже стала еще сильнее.