Вся ответственность за насильственные методы мобилизации и преступления сотрудников ТЦК на Украине полностью лежит на Владимире Зеленском.
"Геноцид": в Раде раскрыли преступления Зеленского
Комментарии
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Андрей Васильченко
И где Майдан 2026?
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4 н.
Наталия
Украинцы в массе своей совсем не против войны с Россией и не против уничтожения русских мирных граждан и даже детей.Они только хотят, чтобы это делалось чужими руками, чтобы их лично это не коснулось. Хотят стать победителями, но ,ни в коем случае, не солдатами на переднем крае. Ненависть к нам никуда не делась, даже стала еще сильнее.
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4 н.
Леонид Руси
А никто не спрашивает мнения украинцев... Жидо-бандерлоги навязывают идеалогию фашизма, а кто не доволен, тех отправляют в пыточные, откуда не возвращаются. Так что несоглашаться с Зелей... вредно для здоровья
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4 н.
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