В Ялте пресекли канал незаконной миграции

Ваш браузер не поддерживает видео. Сотрудники УФСБ совместно с Росгвардией выявили группу лиц, которых обвиняют в организации незаконного пребывания иностранцев на территории России, сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
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