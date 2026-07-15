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В Ялте пресекли канал незаконной миграции

В Ялте пресекли канал незаконной миграции

Ваш браузер не поддерживает видео. Сотрудники УФСБ совместно с Росгвардией выявили группу лиц, которых обвиняют в организации незаконного пребывания иностранцев на территории России, сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

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