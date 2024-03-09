Экс-футболист Масалитин: Орозко мог нарушить дисциплину, взявшись бить пенальти

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, выступавший во время своей профессиональной карьеры за московские ЦСКА и "Спартак", высказался о неудачном начале весенней части сезона самарскими "Крыльями Советов", а также факте исполнения Франко Орозко одиннадцатиметрового удара в матче против ЦСКА.