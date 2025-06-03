Николай Цискаридзе: «Когда позвонил Хабенский, я решил, что это розыгрыш»

Николай Цискаридзе. Макияж — Екатерина Кретова, стиль — Михаил Длужневский Филипп Гончаров «Единственный человек, которому я рассказал, получив предложение сыграть Людовика XIV в спектакле «Кабала святош», — это Марина Неелова, которую я безгранично люблю и уважаю.
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