Напомню, что непосредственно перед февралем 2022 года Европа заявила, что: – Россия не имеет права голоса в том, кого можно брать в НАТО, а кого нельзя И вообще от них часто можно такое услышать: "Мы суверенные и сами решаем, что нам делать.
Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВН
Владимир Никитин
Это вонючая Европа ещё и жизнь нам пытается отравить!? Если раньше Европа придумала духи, чтобы не вонять немытыми частями тела, то Россия ещё раньше начала применять обычную Русскую баню! И это очень хорошо - пока они чешутся от грязи в смеси с новыми духами, Россия уже давно имеет "лапти" с ядерной начинкой!!! Такие "лапти" гораздо лучше дорогих европейских духов.
Ответить
22 час.
Андрей Корольков
Настала пора требовать долги со всяких финляндий румыний, германий. чехий и прочих фашиствующих недобитков. А из польши устроить безжизненное предполье, слишком часто с этой территории к нам приходили орды врагов. Нужно место где их будем жечь. "А на нейтральной полосе цветы...".
Ответить
15 час.
Свежие комментарии