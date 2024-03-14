Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!

ВН

Владимир Никитин

Это вонючая Европа ещё и жизнь нам пытается отравить!? Если раньше Европа придумала духи, чтобы не вонять немытыми частями тела, то Россия ещё раньше начала применять обычную Русскую баню! И это очень хорошо - пока они чешутся от грязи в смеси с новыми духами, Россия уже давно имеет "лапти" с ядерной начинкой!!! Такие "лапти" гораздо лучше дорогих европейских духов.