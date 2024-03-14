Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!

Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!

Напомню, что непосредственно перед февралем 2022 года Европа заявила, что: – Россия не имеет права голоса в том, кого можно брать в НАТО, а кого нельзя И вообще от них часто можно такое услышать: "Мы суверенные и сами решаем, что нам делать.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Это вонючая Европа ещё и жизнь нам пытается отравить!? Если раньше Европа придумала духи, чтобы не вонять немытыми частями тела, то Россия ещё раньше начала применять обычную Русскую баню! И это очень хорошо - пока они чешутся от грязи в смеси с новыми духами, Россия уже давно имеет &quot;лапти&quot; с ядерной начинкой!!! Такие &quot;лапти&quot; гораздо лучше дорогих европейских духов.
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22 час.
Андрей Корольков
Настала пора требовать долги со всяких финляндий румыний, германий. чехий и прочих фашиствующих недобитков. А из польши устроить безжизненное предполье, слишком часто с этой территории к нам приходили орды врагов. Нужно место где их будем жечь. &quot;А на нейтральной полосе цветы...&quot;.
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15 час.

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