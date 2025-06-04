Светов: Киев постарается не забирать 6 тысяч своих убитых солдат - "нет холодильников"

Не было официального отказа, не разгоняйте брехню

От тупых дебильных укропов можно все ожидать,отморозков.

ВС

Вадим Скоробогатов

Обязательно откажутся..Ведь это какие затраты и на погребение...И на выплаты родственникам...А денег-то нет..Ну если только для себы любимых.