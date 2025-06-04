Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Светов: Киев постарается не забирать 6 тысяч своих убитых солдат - "нет холодильников"

Светов: Киев постарается не забирать 6 тысяч своих убитых солдат - "нет холодильников"

Царьград Фото: коллаж Царьграда "Будут чинить всякие препоны, говорить, что нет возможности, нет холодильников и так далее", - прогнозирует политолог Светов.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Не было официального отказа, не разгоняйте брехню
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1 д.
Ирина
От тупых дебильных укропов можно все ожидать,отморозков.
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1 д.
ВС
Вадим Скоробогатов
Обязательно откажутся..Ведь это какие затраты и на погребение...И на выплаты родственникам...А денег-то нет..Ну если только для себы любимых.
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21 час.
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