Мошенники стали звонить под видом умерших и требовать деньги за "продление связи"

Телефонная связь с тем светом стоит весьма дорого - 20 тысяч рублей за несколько минут Мошенники стали звонить россиянам под видом умерших родственников и просить деньги, при этом некоторые жертвы аферистов верят происходящему, сообщает телеканал "360".