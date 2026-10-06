Личный опыт: что показал мотор Haval Dargo после 80 000 км на масле 0W-20 и переход на 5W-30

Споры о том, какое масло лить в китайский турбомотор, редко заканчиваются компромиссом. Одни водители фанатично следуют мануалу и не признают ничего кроме заводской вязкости 0W-20.
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