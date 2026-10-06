proavto21
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

proavto21

68 подписчиков

Личный опыт: что показал мотор Haval Dargo после 80 000 км на масле 0W-20 и переход на 5W-30

Личный опыт: что показал мотор Haval Dargo после 80 000 км на масле 0W-20 и переход на 5W-30

Споры о том, какое масло лить в китайский турбомотор, редко заканчиваются компромиссом. Одни водители фанатично следуют мануалу и не признают ничего кроме заводской вязкости 0W-20.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым