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Экс-футболист Радимов назвал нового наставника "Сочи" Морено хорошим тренером

Экс-футболист Радимов назвал нового наставника "Сочи" Морено хорошим тренером

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Владислав Радимов прокомментировал назначение Роберта Морено на пост главного тренера "Сочи", отметив, что надо понять, какой подбор футболистов будет у команды, передает Vprognoze.

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