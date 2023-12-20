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За два дня до смерти Дмитрию «Пухляшу» Красилову подарили гроб

За два дня до смерти Дмитрию «Пухляшу» Красилову подарили гроб

Шок и горе охватили российский шоу-бизнес после того, как стало известно о смерти танцора и шоумена Дмитрия “Пухляша” Красилова.

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Комментарии
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Ленский Игорь
Муть и Кравец обычная б...
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14 час.
ТМ
Тетя Мотя
А зачем с ней была помощница? (Более мягкое слово, чем прислуга). Жопу подтирать после срачки? Какие-же они все беспомощные, эти, светские создания 😁
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9 час.
ЮИ
Ю Иван
Собрать этих хайповых в одном месте и отравить насмерть !!) А некоторых сильно хайпанутых резать и продавать по кусочкам на корм бездомным животным !
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1 час.

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