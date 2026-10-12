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Царьград

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Файер-шоу в багажном отсеке: пауэрбанк загорелся на рейсе индийской авиакомпании

Файер-шоу в багажном отсеке: пауэрбанк загорелся на рейсе индийской авиакомпании

Во время выполнения рейса Дели — Ченнаи на борту самолёта Airbus A321neo загорелся пауэрбанк. Очевидцы принялись тушить возгорание.

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