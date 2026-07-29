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Как защитить электропроводку и щит в условиях сильных морозов на севере Казахстана

Как защитить электропроводку и щит в условиях сильных морозов на севере Казахстана

Северные регионы Республики Казахстан — Костанайская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и Акмолинская области — отличаются суровыми зимами с экстремально низкими температурами, нередко достигающими −40 °C и ниже.

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