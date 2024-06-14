Звезды КВН пошутили про несостоявшийся отъезд Куйвашева в Москву. Фото

На «Встрече выпускников КВН» в Екатеринбурге участники могилевской команды «Доктор Хаусс» пошутили про несостоявшийся отъезд губернатора Евгения Куйвашева в Москву, который местный истеблишмент обсуждал несколько недель.
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