В РФ хотят начать применение обезличенных данных медобследований для развития ИИ

Сенаторы предложили Минздраву, Минцифры и Минэкономразвития внедрить процедуру получения согласия пациентов на использование их рентгеновских снимков и результатов других исследований, в том числе представляющих врачебную тайну, в обезличенном виде, то есть без указания персональных данных, для развития цифровых сервисов в медицине.
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