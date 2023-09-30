В РФ хотят начать применение обезличенных данных медобследований для развития ИИ

Сенаторы предложили Минздраву, Минцифры и Минэкономразвития внедрить процедуру получения согласия пациентов на использование их рентгеновских снимков и результатов других исследований, в том числе представляющих врачебную тайну, в обезличенном виде, то есть без указания персональных данных, для развития цифровых сервисов в медицине.