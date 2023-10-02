Мигранты кидали в авто бутылки и избили владельца машины во Владивостоке

Мигранты скидывали в машины стеклянные бутылки, а на просьбы о компенсации ущерба распустили руки.В своем Telegram-канале «Readovka» сообщает, что собственник автомобиля был избит, у него переломаны ребра и пробито легкое.
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