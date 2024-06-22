Антонов: визиты Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу"

Визиты президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и во Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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