Крым ждет значительное понижение температуры

Воздушные массы с акватории Средиземного моря принесли Крыму аномальное тепло, но уже в среду над территорией полуострова пройдёт холодный фронтальный раздел, который принесёт небольшие дожди и значительное понижение температуры.
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