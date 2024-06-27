Латвия и Эстония с подачи Литвы отключаются от «Балтийского энергетического кольца»

Вильнюс передаёт ставшее ненужным оборудование киевскому режиму Прибалтийские страны подготовили обращение к России и Белоруссии об отключении своих сетей в рамках проекта синхронизации с ЕС от единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) и в начале августа направят его в Москву и Минск, сообщил журналистам министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис: «Операторы электросетей трех наших стран подготовили и согласовали письмо о расторжении договора по БРЭЛЛ.
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