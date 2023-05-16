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Ротенберг о том, что встал на бортик в матче против Беларуси: «Я просто пытался повлиять на ситуацию. Все ради победы! Никакой бутылки на лед не бросал»

Беларусь победила команду под руководством главного тренера СКА в рамках турне сборных (3:2, 2-5). На 58-й минуте третьего периода нападающий российский сборной Павел Порядин был удален на две минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение.

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