Berg PRESS

497 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    А российскую нефть и газ уже покупают за рубли или раплачиваются грузовыми самолетами с наличными евро-баксами? Так в...Эксперт Тимофеев:...
  • Семен Борисов
    А чем Зеле ещё заниматься,не воевать же!Главное санкции и "кокса" свежего,да побольше,глубоко мыслить помогает!!!Зеленский заявил,...
  • Ингерман Ланская
    "НДС взимался при покупке и не возвращался при продаже, таким образом потери могли достигать 30–40%....." КАК??????? ...Вместо валюты все...

Нефть Brent торгуется выше 110 долларов за баррель впервые с июля 2014 года

Нефть Brent торгуется выше 110 долларов за баррель впервые с июля 2014 года

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром подскочили на 5%, стоимость нефти Brent закрепляется выше 110 долларов за баррель, впервые с июля 2014 года, цена WTI приближалась к 110 долларам, свидетельствуют данные торгов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх