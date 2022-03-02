Нефть Brent торгуется выше 110 долларов за баррель впервые с июля 2014 года

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром подскочили на 5%, стоимость нефти Brent закрепляется выше 110 долларов за баррель, впервые с июля 2014 года, цена WTI приближалась к 110 долларам, свидетельствуют данные торгов.