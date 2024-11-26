Почему на новых рублевых монетах России, орёл расправил крылья и надел корону? Рассказываем версии.

ТМ Вне зависимости от государственной символики России надо признать, что мы все тоже меняемся хотим этого или нет... И я тоже люблю свою Родину такой какой она была - есть -и будет... и это не просто слова - это реальность.

Иосиф Подгайский

Мне в Минске чиновники заявляют, что у нас нет союзного государства и неизвестно когда будет, а вы говорите об общем рубле. Часто слышу в спину " понаехали тут" и т.п. Разве не заметно, что все предложения РФ о сближении позиций по многим вопросом (отмена роуминга, гражданства и др.) или блокируются или откладываются на неопределенный срок белорусской стороной. Приезжайте в Минск и поживите и вы поймете, что "союзное государство" существует только в СМИ и на бумаге, а фактически его нет.