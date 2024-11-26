Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Елена Елена
    Ерунду не пори! Мигранты нам не нужны, так как польза от них минимальная, но вред большой. Выход - молодёжь с пелёнок...ПУТИНУ ЛИЧНО ОЗВУ...
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    А ты? Или тебе наплевать, что происходит в стране?7ПУТИНУ ЛИЧНО ОЗВУ...
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    Ерунду не пори. Кто хочет работать - работает, а молодёжи надо не развлекаться, а работать!ПУТИНУ ЛИЧНО ОЗВУ...

Почему на новых рублевых монетах России, орёл расправил крылья и надел корону? Рассказываем версии.

Почему на новых рублевых монетах России, орёл расправил крылья и надел корону? Рассказываем версии.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Перед вами две рублёвые монеты. Одна отчеканена в 2015 году, а вторая год спустя.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Вне зависимости от государственной символики России надо признать, что мы все тоже меняемся хотим этого или нет... И я тоже люблю свою Родину такой какой она была - есть -и будет... и это не просто слова - это реальность.
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23 час.
Валерий Штормовой
А чем вам звезда не нравится? Очень красивый знак! Символ вечности…
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22 час.
Иосиф Подгайский
Мне в Минске чиновники заявляют, что у нас нет союзного государства и неизвестно когда будет, а вы говорите об общем рубле. Часто слышу в спину &quot; понаехали тут&quot; и т.п. Разве не заметно, что все предложения РФ о сближении позиций по многим вопросом (отмена роуминга, гражданства и др.) или блокируются или откладываются на неопределенный срок белорусской стороной. Приезжайте в Минск и поживите и вы поймете, что &quot;союзное государство&quot; существует только в СМИ и на бумаге, а фактически его нет.
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22 час.

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