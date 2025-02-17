Латынина переобулась в прыжке: Я ошибалась. Путин строит сильную Россию

Балу -

Не-не-не!... Умерла так умерла... Нам такого щястья и за деньги не нать, и даром не нать... Пускай лучше себе сидит там, где сидит... Эти мерзопакостные личности не поддаются перевоспитанию... А то вон уже и у макарки в анусе засвербило, мол "никогда не поддерживал ВСУ"... И у бг что-то где-то скребёт - "плохо без России", но деньги ВСУ перечислял... И назаров тоскует в Каннах по русским берёзкам, но мерзости про Россию и пишет. и рассказывает. Теперь эту рыжую мразь озарение посетило... А там, не дай Бог, и некто быков с невзоровым и прочими галкиными и лазаревыми начнут страдать по российским просторам... Нет уж! Одни раз предатель - предатель навсегда!...