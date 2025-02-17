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  • Игорь Кошетов
    Точно! Как всегда, шулера! Хотят обмануть. Это у них основная национальная черта!Не хотим ни воева...
  • Николай Герасименко
    Почитал комменты, которые частично поддерживаю, но не понял, а с какой целью на российскую аудиторию выплескивают мне...У России нет шанс...
  • Юрий Золотарев
    Шла бы ты ..., Пенелопа!Латынина переобул...

Латынина переобулась в прыжке: Я ошибалась. Путин строит сильную Россию

Латынина переобулась в прыжке: Я ошибалась. Путин строит сильную Россию

Российские либералы ошибались, критикуя Владимира Путина. Об этом в эфире своего видеоблога заявила эмигрировавшая из России журналистка-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Балу -
Не-не-не!... Умерла так умерла... Нам такого щястья и за деньги не нать, и даром не нать... Пускай лучше себе сидит там, где сидит... Эти мерзопакостные личности не поддаются перевоспитанию... А то вон уже и у макарки в анусе засвербило, мол &quot;никогда не поддерживал ВСУ&quot;... И у бг что-то где-то скребёт - &quot;плохо без России&quot;, но деньги ВСУ перечислял... И назаров тоскует в Каннах по русским берёзкам, но мерзости про Россию и пишет. и рассказывает. Теперь эту рыжую мразь озарение посетило... А там, не дай Бог, и некто быков с невзоровым и прочими галкиными и лазаревыми начнут страдать по российским просторам... Нет уж! Одни раз предатель - предатель навсегда!...
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16 час.
АС
Анатолий Страшко
Вот прочитал эту измазанную экскрементами даму и можно подумать, что она с Лёшей Навальным Россию спасала . А я ведь помню, что она писала о России и её народе. И чего желала стране. Считая доллары в своих ручонках, полученные за открытое  выражение этих пожеланий от наших &quot;друзей&quot; за бугром. И ведь не стыдно что-то бормотать сейчас об ошибках. Мерзопакостная, с запахом дерьма, который не отмоется никогда.
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12 час.
Юрий Золотарев
Шла бы ты ..., Пенелопа!
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8 час.
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