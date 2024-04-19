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Закон, порядок, государство

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Красноярские полицейские провели телемост между правоохранительными классами края и Херсонской области

Красноярские полицейские провели телемост между правоохранительными классами края и Херсонской области

17 апреля прошел телемост между правоохранительными классами бородинской средней школы и правоохранительным классом средней школы № 1 посёлка Сиваш Херсонской области.

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