HeadHunter: администраторам в России в среднем предлагают более 56 тысяч рублей

На административный персонал в марте 2024 года приходилось 5% всех вакансий в России и 12% резюме. В среднем администраторам и секретарям сейчас предлагают 56 500 рублей, что на 13% больше уровня 2023 года.
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