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Челябинский таксист, обматеривший пассажирку, стал фигурантом уголовного дела

Челябинский таксист, обматеривший пассажирку, стал фигурантом уголовного дела

В Челябинске таксист, обматеривший пассажирку, стал фигурантом уголовного дела. Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в начале недели: горожанка сообщила водителю такси, что он пропусти нужный поворот.

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