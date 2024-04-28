Челябинский таксист, обматеривший пассажирку, стал фигурантом уголовного дела

В Челябинске таксист, обматеривший пассажирку, стал фигурантом уголовного дела. Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в начале недели: горожанка сообщила водителю такси, что он пропусти нужный поворот.
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