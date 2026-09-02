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За полгода Банк России выявил на Урале 14 «черных кредиторов»

За полгода Банк России выявил на Урале 14 «черных кредиторов»

За первые 6 месяцев 2026 года Банк России обнаружил в Свердловской области 14 субъектов, которые выдавали гражданам кредиты, не имея на это права.

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