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  • Игорь Василевский
    На окопах и переноске тяжестей. Не более. И без оружия... Ибо прецеденты уже были...Похоже, команду "...
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    к  стати,придурки!  мигрантов никто не завозит!для  жителей снг виза не  нужна!!!!!Нам лгут о целях ...
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Похоже, прирастём новыми территориями. Приднестровье и Гагаузия запросились в Россию. Молдавия злитс

Похоже, прирастём новыми территориями. Приднестровье и Гагаузия запросились в Россию. Молдавия злитс

Молдавия делает всё, чтобы стать частью Румынии. Мотивы понятны. Даже несмотря на то, что румынская экономика находится далеко не самом цветущем состоянии, всё-таки это член ЕС с 2007-го года, финансово поддерживаемый "старшими братьями".

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