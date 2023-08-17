Похоже, прирастём новыми территориями. Приднестровье и Гагаузия запросились в Россию. Молдавия злитс

Молдавия делает всё, чтобы стать частью Румынии. Мотивы понятны. Даже несмотря на то, что румынская экономика находится далеко не самом цветущем состоянии, всё-таки это член ЕС с 2007-го года, финансово поддерживаемый "старшими братьями".