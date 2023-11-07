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Газета.ру

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Экс-депутат Рады Фарион: воюющих в ВСУ русскоязычных солдат надо считать врагами

Экс-депутат Рады Фарион: воюющих в ВСУ русскоязычных солдат надо считать врагами

Русскоязычных военнослужащих, находящих в рядах Вооруженных сил Украины, следует считать врагами. Такое мнение высказала бывшая депутат Верховной Рады от партии "Свобода" Ирина Фарион, пишет украинское издание "Страна.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
И никто эту бациллу фарион не убьет...  Вот же зараза!
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