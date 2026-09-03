Вячеслав Володин: усилены трудовые гарантии для участников спецоперации

Возвращающиеся с передовой бойцы защищены от увольнений при сокращении штата — соответствующая норма Трудового кодекса заработала с 1 сентября.
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