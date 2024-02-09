Мбаппе получил травму. Что говорят врачи

Первые обследования по поводу повреждения лодыжки Килиана Мбаппе, полученного во время матча «ПСЖ» с «Брестом» (3:1) в рамках 1/8 финала Кубка Франции, не указывают на серьезные травмы, сообщил источник, близкий к парижской группе.
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