Мбаппе получил травму. Что говорят врачи

Первые обследования по поводу повреждения лодыжки Килиана Мбаппе, полученного во время матча «ПСЖ» с «Брестом» (3:1) в рамках 1/8 финала Кубка Франции, не указывают на серьезные травмы, сообщил источник, близкий к парижской группе.