БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Донузлав: 21 укрытие для катеров-призраков

Донузлав: 21 укрытие для катеров-призраков

1 сентября 2026 года украинская OSINT-группа CyberBoroshno опубликовала анализ спутниковых снимков озера Донузлав в западной части Крыма.

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