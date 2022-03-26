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США пообещали уничтожить китайские компании, если они начнут поставки России

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что китайские компании абсолютно точно подвергнутся сильному удару со стороны США, если они нарушат санкции и отправят в Россию полупроводники, изготовленные по американским технологиям.

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