США пообещали уничтожить китайские компании, если они начнут поставки России

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что китайские компании абсолютно точно подвергнутся сильному удару со стороны США, если они нарушат санкции и отправят в Россию полупроводники, изготовленные по американским технологиям.
Популярные статьи
- SpaceX поставила на Украину «тысячи» комплектов для подключения к спутниковому интернету Starlink
- В RuTube будут бороться с фейками и дезинформацией, при этом видео можно будет публиковать без премодерации
- «Но они нормальные машины, они летают». Министра транспорта России о планах S7 Airlines эксплуатировать Ил-86 и Ил-96
Свежие комментарии