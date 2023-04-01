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Борис Джерелиевский: Оставить России развалины

Борис Джерелиевский: Оставить России развалины

Реальный план Вашингтона по Украине По мере того, как западное общество сталкивается со всё большим количеством проблем в связи с продолжающимся конфликтом на Украине и усиливающейся конфронтацией между западным альянсом и не только Россией, но и всё большим количеством стран, всё отчётливее встаёт вопрос: а что дальше? Не только западным обывателям, но и ряду политиков европейских стран не слишком понятно, какую цель преследует коллективный Запад, ведя прокси-войну против России.

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