Борис Джерелиевский: Оставить России развалины

Реальный план Вашингтона по Украине По мере того, как западное общество сталкивается со всё большим количеством проблем в связи с продолжающимся конфликтом на Украине и усиливающейся конфронтацией между западным альянсом и не только Россией, но и всё большим количеством стран, всё отчётливее встаёт вопрос: а что дальше? Не только западным обывателям, но и ряду политиков европейских стран не слишком понятно, какую цель преследует коллективный Запад, ведя прокси-войну против России.