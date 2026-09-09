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Мастеркова, Кропивницкая, Гончарук и другие: Анастасия Постригай — о художницах, которые вышли из тени

Мастеркова, Кропивницкая, Гончарук и другие: Анастасия Постригай — о художницах, которые вышли из тени

До 4 октября в Галерее Анастасии Постригай проходит выставка «Не только музы», посвященная Лидии Мастерковой, Валентине Кропивницкой, Ольге Потаповой, Наталье Гончарук и Марии Раубе-Горчилиной.

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