Мастеркова, Кропивницкая, Гончарук и другие: Анастасия Постригай — о художницах, которые вышли из тени

До 4 октября в Галерее Анастасии Постригай проходит выставка «Не только музы», посвященная Лидии Мастерковой, Валентине Кропивницкой, Ольге Потаповой, Наталье Гончарук и Марии Раубе-Горчилиной.
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