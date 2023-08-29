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На Угледарском направлении украинские ДРГ маскируются под российских военных

На Угледарском направлении украинские ДРГ маскируются под российских военных

Боец медицинской части ОБТФ «Каскад» Надежда рассказала РИА Новости, что на Угледарском направлении активно действуют диверсионные группы Вооруженных сил Украины.

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