Сегодня, 5 августа,исполнилось бы 30 лет нашему дорогому,родному и любимому сыночку, брату, внуку и племяннику Апряткину Алексею.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодня, 5 августа,исполнилось бы 30 лет нашему дорогому,родному и любимому сыночку, брату, внуку и племяннику Апряткину Алексею.