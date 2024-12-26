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  • ИгорьОвчаренко
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Лавров назвал Европу жертвой курса США

Лавров назвал Европу жертвой курса США

Европа стала жертвой курса Соединенных Штатов Америки. Об это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с российскими и зарубежными СМИ, трансляция которой проходит в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

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