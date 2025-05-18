Спецназ «Ахмат»: ВСУ потратили $4 млн, пытаясь атаковать группу «Аида»

Стоимость вооружений, которые были израсходованы ВСУ в попытках атаковать группу «Аида» российского спецназа «Ахмат», составила более $4 млн, сообщило это подразделение ВС РФ в своём Telegram-канале «Дневник Мракоборцев Z».
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