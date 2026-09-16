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ИА Регнум

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Путин: результаты выборов подтвердят зрелость и стойкость общества России

Путин: результаты выборов подтвердят зрелость и стойкость общества России

Результаты выборов в Государственную думу подтвердят зрелость и стойкость российского общества, а также станут ответом тем, кто хочет ослабить страну и подорвать ее суверенитет.

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