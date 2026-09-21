Александра Даддарио восхитила фанатов фотографией в бикини на шезлонге

Актриса Александра Даддарио поразила фанатов, позируя в купальнике на шезлонге. 40-летняя звезда «Белого лотоса» показала естественную красоту без макияжа.
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