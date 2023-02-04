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В выпуске «Ледникового периода» показали последнее выступление Костомарова перед болезнью

В выпуске «Ледникового периода» показали последнее выступление Костомарова перед болезнью

Фигурист Роман Костомаров появился в эпизоде шоу «Ледниковый период. Снова вместе» на Первом канале. Зрители увидели последнее выступление артиста на льду перед госпитализацией.

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