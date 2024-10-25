Маск раскрыл причины использования ВСУ Starlink

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют систему спутниковой связи Starlink, поскольку другие средства связи были заглушены или уничтожены.
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