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Маск раскрыл причины использования ВСУ Starlink

Маск раскрыл причины использования ВСУ Starlink

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют систему спутниковой связи Starlink, поскольку другие средства связи были заглушены или уничтожены.

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