До пяти видов пластиковой упаковки могут быть запрещены в России в 2024 году

В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который направлен на снижение объемов захоронения отходов и повышение их утилизации, в России планируется запретить до пяти видов пластиковой упаковки в 2024 году и до 20 видов к 2030 году.
В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который направлен на снижение объемов захоронения отходов и повышение их утилизации, в России планируется запретить до пяти видов пластиковой упаковки в 2024 году и до 20 видов к 2030 году.
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