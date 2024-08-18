О неверной оценке состояния послевоенной танковой промышленности СССР специалистами ЦРУ

Иногда разведывательные службы, работающие над такими глобальными задачами, как выяснение военного и промышленного потенциала вероятного противника, выдают совершенно оторванные от реальности данные, руководствуясь неверными сведениями или подгоняя результаты под желания политиков.
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