Какие фото нельзя хранить в телефоне: О них мошенники мечтают в первую очередь

Эксперт Богатырёва призвала отказаться от хранения личных документов в смартфонеРуководитель ИТ-подразделения агентства "Полилог" Людмила Богатырёва рассказала агентству "Прайм", что многие люди хранят на своих смартфонах фотографии важных документов, в том числе банковских карт и паспорта.