Греф: России нужен свой технологический стек в сфере ИИ

На заседании Совета Федерации глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости формирования в России собственного комплекса технологий искусственного интеллекта (ИИ), который он назвал «технологическим стеком».
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